İstanbul'da 9 İlçede Yapılan Operasyonda 849 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'da 9 farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 849 kilo 880 gram metamfetamin yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 14 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili olarak 11 Haziran- 18 Temmuz tarihleri arasından Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli'de 9 farklı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde 849 kilo 880 gram metamfetamin yakalanırken 14 şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

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