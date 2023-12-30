İstanbul'da 8 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 ayrı suçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken diğer 6 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Burada savcılıkça sorgulanan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Başsavcılığın Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "rüşvet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "şantaj", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve dijital materyale el konulmuştu.