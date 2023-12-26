İstanbul'da 8 polis gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 ayrı suçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli polislerce gözaltına alındı.

Başsavcılığın Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "rüşvet", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "şantaj", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir ruhsatsız uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve dijital materyale el konuldu.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.