İstanbul'da 8'i çocuk 97 dilenci yakalandı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, 8'i çocuk 97 dilenci yakalandı. Dilencilere toplam 56 bin 764 lira ceza kesildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama kapsamında, 8'i çocuk 97 dilenci yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sokakta dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen uygulamaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda kent genelinde dün Mobil Huzur Ekipleri tarafından çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, 8'i çocuk olmak üzere toplam 97 dilencinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, dilencilere toplam 56 bin 764 lira ceza kesildiği, dilendirilen çocukların aileleri hakkında ise hukuki işlem başlatıldığı kaydedilerek, "Toplumumuzun manevi duygularını suistimal eden dilencilik faaliyetlerine yönelik uygulamalar düzenli olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.