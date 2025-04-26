İstanbul'da 8 Bin 367 Bina İncelendi, 437'si Az Hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 bin 367 binanın incelendiğini ve bunlardan 437'sinin az hasarlı olduğunu açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel