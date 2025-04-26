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İstanbul'da 8 Bin 367 Bina İncelendi, 437'si Az Hasarlı

İstanbul'da 8 Bin 367 Bina İncelendi, 437'si Az Hasarlı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılan hasar tespit çalışmalarında 8 bin 367 binanın incelendiğini ve bunlardan 437'sinin az hasarlı olduğunu açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 8 bin 367 binanın incelendiğini, bunlardan 437'sinin az hasarlı olduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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