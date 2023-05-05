İstanbul'da 75 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda, 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda, 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, Küçükçekmece'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna iştirak ettikleri iddia edilen 4 şüpheli belirlendi. Önceki gün ilçe genelinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 61 kilo 290 gram kokain, 36 bin 720 extacy hap, kutular içinde 14 kilo 40 gram likit esrar, 17 gram toz esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanılan pres makinesi, bir vakum makinesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 9 bin 840 TL, 520 dolar, 60 euro ve 10 pound ele geçirildi.

Ayrıca İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan asayiş uygulamaları ve operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığı, bu kişiler arasındaki 55 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.