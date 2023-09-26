İstanbul'da 738 Kilo Metamfetamin Operasyonu: Uyuşturucu Tacirlerinin Tatil Sitelerindeki Evleri Tespit Edildi

İstanbul'da 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiği operasyonunun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde deniz manzaralı tatil sitelerinde ev tuttukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı İstanbul'da 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini operasyonunun detayları ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İran'dan İstanbul'a yüklü miktarda metamfetamin uyuşturucu maddesi getirildiği ve uyuşturucu tacirlerinin kentteki bir çoğaltım merkezinde bu maddeleri çoğaltarak çevre illerde piyasaya sürecekleri" yönünde bilgi alarak harekete geçti. Helikopter, drone kullanılarak yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti faaliyeti içerisinde oldukları tespit edilen İran uyruklu 3 şahıs tespit edildi. Şüphelilerin Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde 2 ikameti kullandıkları, metamfetamin çoğaltım merkezi olarak kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin polise yakalanmamak için Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde deniz manzaralı tatil sitelerinde ev tuttukları tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye basarak iki adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 733 kilo 50 gram gelen sıvı halde uyuşturucu metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 5 kilogram kristalize halde uyuşturucu metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, uyuşturucu yapımında kullanılan toplam 43 kilo 380 gram aseton olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu çoğaltım merkezinde kullanıldığı değerlendirilen tencere, huni, kurutma kağıtları gibi materyaller ile 176 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu A.T., A.R. ve M.L. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL