İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürüp haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Avcılar ve Bağcılar'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Adreslerde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 73 bin 485 şişe parfüm ile yapımda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Halil Demir - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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