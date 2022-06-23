İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 73 bin 485 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapanlara yönelik olarak, Avcılar ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 73 bin 485 şişe sahte parfüm, 46 bin 326 boş şişe, boş kutu, etiket, kapak ve kitapçık, 800 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 119 bin 811 adet sahte ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin ve operasyonlara ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen sahte ürünler ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

ANKA / Güncel