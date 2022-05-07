İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL'DA 726 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı.

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 726 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde 128'i Suriye, 327'i Afganistan, 104' Pakistan ve 167'i diğer ülke uyruklu olmak üzere toplam 726 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Göçmen, Güncel, Haberler

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