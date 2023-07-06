Son 72 saatte çoğunluğu Asya ve Ortadoğu kökenli bin 61 yabancı daha yakalanmış oldu

İstanbul'da 722 yabancı daha yakalandı

Son 72 saatte çoğunluğu Asya ve Ortadoğu kökenli bin 61 yabancı daha yakalanmış oldu

İSTANBUL - İstanbul'da yasadışı göçle mücadele çerçevesinde kaçak göçmenlere yönelik başlatılan yeni dönemde dün il genelinde sahiller, park ve bahçeler ve sığınmacıların yaşayabileceği adresler didik didik arandı, çoğunluğu Asya ve Ortadoğu kökenli 722 yabancı daha yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin kaçak göçmenlerden temizlenmesi için başlatılan yeni dönemde yurda kaçak gelen yabancılara göz açtırmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Emniyet güçlerince dün il genelinde yapılan denetimlerde, büyük çoğunluğu Asya ve Ortadoğu kökenli 722 yabancı daha yakalandı. Yakalanan göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün yakalanan 722 kişi ile birlikte son 72 saatte bin 615 illegal sığınmacı yakalanmış oldu.