İstanbul'da 717 araç sahibi eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 8+1 taksiden normal taksiye dönüştürülmeyen 717 aracın sahibi, D-100 kara yolunda yürüyerek eylem yaptı.

Merter'de D-100 kara yolunda toplanan sürücüler, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gitmek üzere kapattıkları 2 şeritte, Topkapı istikametine doğru yürümeye başladı. Yürüyenler, "Esnaf burada İmamoğlu nerede" ve "İmamoğlu istifa" şeklinde sloganlar attı.

Trafiğin yoğunlaşması nedeniyle polis ekipleri, eylemci sürücüleri uyarıp yan yola aldı. Ancak daha sonra yürüyüşün izinsiz olduğu belirtilerek, sürücülerin dağılması istendi. Bu uyarıyla birlikte eylem sona erdi.

UKOME toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesi, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi kararı alınmıştı.