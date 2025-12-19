Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: 6 Milyar 971 Milyon Lira Değerinde Sahte Fatura Düzenleyen 43 Şüpheli Hakkında Gözaltı İşlemi Yapıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali müşavirlerden oluşan bir çetenin 2020-2021 yıllarında 6,97 milyar lira değerinde sahte fatura düzenleyerek kamu zararına neden olduğunu açıkladı. Olayla ilgili 43 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlediğini bildirdi. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen bir Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır.

Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."

