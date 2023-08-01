İstanbul'da 7 Ayda 8,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023'ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarda toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde ve 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Valilik, operasyonlarda gözaltına alınan 29 bin 596 şüpheliden 3 bin 251'inin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023'ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarda toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde ve 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Valilik, operasyonlarda gözaltına alınan 29 bin 596 şüpheliden 3 bin 251'inin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak-1 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlediği operasyonların sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 ayında kentte 24 bin 539 narkotik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Söz konusu operasyonlarda toplam 29 bin 596 kişi de gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 Ocak-1 Ağustos arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şöyle:

"-5 ton 657 kilo metamfetamin,

1 ton 896 kilo esrar,

335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai),

320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo Skunk,

24 kilo Afyon sakızı,

7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi,

3 kilo amfetamin,

2 kilo MDMA,

435 kilo kimyasal madde,

2 milyon 202 bin 251 adet ecstasy hap,

564 bin 42 adet captagon hap,

193 bin 378 adet zentetik ecza,

3 bin 250 kök Hint keneviri."