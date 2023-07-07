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İstanbul'da 697 Kaçak Göçmen Yakalandı

İstanbul'da 697 Kaçak Göçmen Yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, yapılan denetimlerde 697 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

İSTANBUL'da, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 697 kaçak göçmen yakalandı.< İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla dün, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. 53 teknenin de denetlendiği çalışmalarda 697 kaçak göçmen yakalandı.  Kaçak göçmenler emniyeteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Güncel Haberler

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