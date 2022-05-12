İstanbul'da 600 derslikli konteyner ana sınıfının açılış töreni yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF iş birliğindeki "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi" kapsamında 600 derslikli 300 konteyner ana sınıfının yer alacağı projenin açılış töreni Esenyurt'ta yapıldı.

Korozo İlkokulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, uygulamaya geçirilen söz konusu projenin birçok adımının bulunduğunu söyledi.

Onlardan bir tanesinin de taşınabilir, daha kolay yapılabilir ve konteyner tarzı ana sınıflarının oluşturulması olduğunu belirterek, "Arsa problemi olduğu için bu tür sınıfların okul bahçelerinde yapılması konusu önemli. Çünkü yaygınlaştırılması bizim için niteliğinin arttırılması, okul öncesi eğitim için çok çok önemli." dedi.

Aşkar, erken çocukluk döneminin yaşam boyu öğrenme ve bireyin refaha ulaşması için sağlam bir temel oluşturduğunu, bu dönemin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu, çocuğun bütünsel gelişiminin amaçlandığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Projenin amacının ihtiyacı olanlar başta olmak üzere tüm çocuklara erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişimi arttırmak olduğunu dile getiren Aşkar, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim sisteminde tek bir ferdin ihmaline bile tahammülümüz yok. Bakanlığımız politikaları doğrultusunda hayata geçirilen projeyle erken çocukluk alanında çok daha emin ve güçlü adımlarla hedeflerimize ulaşacağız. Erken çocukluk eğitimi alanında ise yüzde 14 olan 3 yaş okullaşma oranını Sayın Bakanımızın da hedefleriyle yüzde 50'ye, yüzde 35 olan 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 70'e, yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"8 bin 500 ana sınıfını açmış bulunuyoruz"

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl 5 yaş okullaşmada düşüş olduğuna dikkati çeken Aşkar, dün aldığı verilerde bu yılki tekrar okullaşma oranının yüzde 92'ye çıktığını bildirdi.

Öğrenci sayısının az olduğu kırsal belde ve köylerde ana sınıfı açılması için 10 öğrenci kriterini 5'e düşürdüklerini aktaran Aşkar, bu sayede 12 bin yeni öğrencinin ana sınıfına erişebildiğini vurguladı.

Aşkar, 2022 yılı için okul öncesi hedefler koyduklarını aktararak, "Bunlardan biri 3 bin yeni anaokulunun yapılması ve bu konuda hızla çalışmalarımız devam ediyor, 142 tanesi tamamlanmış durumda. İstanbul'da da 1000 tane anaokulu oluşturacağız. Ayrıca 40 bin de ana sınıfı yapıyoruz. Herhangi bir okulda, lisede yerimiz varsa ana sınıflarını açmaya çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 8 bin 500 ana sınıfını da açmış bulunuyoruz. Açılışını yaptığımız bu projede 600 derslikli 300 taşınabilir ana sınıfı yapılacak. Sınıfların donatım ve eğitim materyalleri proje kapsamında karşılanacak." ifadesini kullandı.

"Bu tür çözümler sosyal inovasyondur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan ise AB projelerini kendi bakanlığının koordine ettiğini, ana kucağından hayat boyu eğitime kadar birçok eğitim projesini ise Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığını belirtti.

Erken çocukluk eğitim projesinin uzun vadede yaptıkları en önemli yatırım olduğu dile getiren Alpkan, "Bu projemiz özelinde, özellikle Türkiye'nin büyük ilçelerinde eğitime ayrılacak alanın bulunmasının zor olduğu, nüfus yoğunluğu olan ilçelerde bu tür çözümlerle yani konteyner sınıflarla erken çocukluk eğitimine katkı yapılması hakikaten bir sosyal inovasyondur. Yani yeni bir çözüm yaklaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alpkan, projenin salgının zayıflaması ve ortadan kalkmasıyla çok hız kazanılacak bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis ile AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Hidalgo da konuşmalarında projenin çocukların erken yaşta eğitim almaları açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile ilgili bakanlıklara teşekkür etti.

Her yıl 30 bin çocuk eğitim alacak

Proje kapsamında özellikle fiziksel alan ihtiyacı olan okullara destek sağlamak amacıyla 600 derslikli 300 konteyner ana sınıfı kurulacak. Böylece her yıl 30 bin çocuğun erken çocukluk eğitimi hizmetlerinden faydalanması amaçlanıyor.

Okul öncesi eğitim kalitesinin güçlendirilmesine yönelik öğretmen eğitimlerinin de düzenleneceği proje kapsamında alternatif ve esnek zamanlı erken çocukluk eğitim modelleriyle 5 bin oyun sandığı, 500 yaz anaokulu eğitim seti ve 1500 gezici öğretmen eğitim seti de temin edilmesi planlanıyor.