İstanbul'da 60 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çatalca'da düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Uyuşturucu ticaretine karışan bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada 60 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Çatalca'da düzenlenen operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada, zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye'de hükümet, terör örgütüne açık açık rest çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.