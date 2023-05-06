İstanbul'da 6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
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İstanbul'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
İstanbul'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili aranan zanlı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi'nde 2017 yılında Mehmet Çimiç'i tabancayla öldürüp kaçtığı öne sürülen İlker A'nın, Çorlu ilçesine geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, zanlıyı saklandığı eve düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan İlker A, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel