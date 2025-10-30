İstanbul'da 6 Milyonluk Araç Kiralama Dolandırıcılığı: 2 Kardeş Tutuklandı

İstanbul'da araç kiralama vaadiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli arasındaki 2 kardeş tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin, 21 Nisan'da bir firma temsilcilerinin kendilerine ulaşarak, belediye ve kamu kuruluşlarıyla bağlantıları olduklarını söyleyerek, yüksek kazanç vaadiyle araçlarını kiraladıklarını ancak aldıkları çekin karşılıksız çıktığını belirtmeleri üzerine harekete geçti.

Mağdurların şüphelilere 1 yıl vadeli çek karşılığında araçları teslim ettikleri, bu çeklerin ise karşılıksız çıkması üzerine 6 milyon liralık dolandırıcılığın ortaya çıktığı belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, 25 Ekim'de Eyüpsultan'da belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alınırken, 1 zanlının farklı bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö. ile kardeşi A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.