İstanbul'da 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi başladı

Yeşilay'ın ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi başladı.

Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşen kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın insan hak ve hürriyetleri bağlamında en çok insan onuruna zarar veren problem olduğunu söyledi.

İnsanları korumak ve kurtarmak için Türkiye'nin her yerinde hem önleme hem de rehabilitasyon anlamında bitmez bir enerjiyle tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiklerine inandıklarını belirten Dinç, "Çalışma alanlarımız uzun yıllar boyunca kimyasal bağımlılıklar üzerinde gerçekleşmiş ama bugün geldiğimiz noktada kimyasal bağımlılıklardan belki çok daha tehlikeli, çok daha hızlı yayılan, çok daha yıkıcı etkilere sahip izler bırakabilen davranışsal bağımlılıkların da ne kadar etkili olduğunu hem dünyada hem Türkiye'de görebiliyoruz." diye konuştu.

Dinç, ilk kez düzenledikleri Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsattı.

Davranışsal bağımlılıklarla alakalı endüstrinin özellikle davranışsal bağımlılık meselesini bireysel haklar çerçevesinden ele aldığını belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Bu konudaki toplumsal sorumlulukları göz ardı ederek, toplumsal sorumlulukların üstesinden geçilerek ve sadece bireysel haklar meselesi üzerinden ele alınarak maalesef büyük bir zarara sebep oluyor. Bireysel haklar ne kadar kutsalsa, toplumsal sorumluluk da o kadar kutsal. Toplumsal birlik beraberlik de o kadar önemli ve bireysel hakların asla toplumsal sorumlulukların önüne geçmemesine, bireysel hak adı altında toplumsal sorumluluklarımızın, toplumsal birliğimizin, beraberliğimizin huzurumuzun göz ardı edilmesine izin vermemek zorundayız."

Dinç, davranışsal bağımlılıkların şimdiye kadar daha çok bireye verdiği zarar üzerine çalışmalar yapıldığını ancak artık bunun ötesine geçip toplumsal yapıya zararının üzerinde durulmasının faydalı olacağını aktardı.

Kalıcı, etkili, sürdürülebilir ve bireysel haklar çerçevesi paralelinde geliştirilmiş düzenlemelerin acil bir şekilde toplumda yer almasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Dinç, "Tütün, sigara olarak endüstriyel bir ürün haline getirildiğinde uzun yıllar, doktorlar eliyle pazarlanmıştı. O dönemde bilimsel araştırmalar maalesef güncel gelişmenin gerisinde kalmıştı ve tütünün aslında sağlığa yararlı değil oldukça zararlı olduğu fark edildiğinde maalesef çok geç kalınmış, toplumsal yayılım artmış, toplumsal algı oturmuştu ve geriye dönüş çok çok imkansız hale gelmişti. Bugün bu lüksümüz yok. Davranışsal bağımlılıklarla alakalı bilimsel araştırmaların, sivil toplum savunuculuğunun geriden gelmesine tahammülümüz yok. Çünkü şu anda davranışsal bağımlılığın toplumlarda ne kadar yıkıcı bir zarara sebep olduğuna hep beraber şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"En başta kumarla alakalı çok büyük bir sıkıntımız var"

Dinç, herkesin etrafında bir şekilde davranışsal bağımlılık riski taşıyan birçok insanın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla davranışsal bağımlılıklar meselesi kimyasal bağımlılıklar kadar en az tehlikeli, en az zararlı. Bu konunun sadece bireysel haklar çerçevesinde değil, toplumsal sorumluluk anlamında da ele alınması lazım. En başta kumarla alakalı çok büyük bir sıkıntımız var. Türkiye'nin 105 noktasındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize her yıl başvuruda en birinci sebep olarak madde bağımlılığı ortaya çıkardı. Bu sene kumar bağımlılığı bütün merkezlerimizde madde bağımlılığının önüne geçmiş durumda. Kumar bağımlılığıyla alakalı çok sayıda insanımızın ilişkilerinin nasıl bozulduğunu, işlerini nasıl kaybettiklerini, psikolojik ve fiziksel bütünlüğünün nasıl tehdit altında olduğunu çok yakinen görüyoruz. Çok sayıda canına kıyan, canından vazgeçen insanımız var. Çok sayıda insanımız ilişkisinden, işinden vazgeçiyor. Dolayısıyla bunun tahammül edilebilir, kabul edilebilir bir durum olduğunu asla kabul etmiyoruz ve bununla alakalı mutlaka yakın zamanda düzenlemeler yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

Yollarda gördükleri kumar reklamlarının içlerine sinmediğini belirten Dinç, kumar reklamlarının yasaklanması konusunda ve sosyal medya düzenlemesi yapılması noktasında acil önlemlerin alınması, etkili adımların atılması gerektiğini söyledi.

Dinç, yapılan etkili çalışmalardan dolayı da kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirterek, "Hem dünyadaki çalışmaları örnek almak noktasında bir pozisyon almamız söz konusu hem de dünyaya örnek çalışmalar üretme noktasında bir öncülüğümüz söz konusu. Bugün bu çalışmanın dünyaya örnek çalışmaları ortaya koyacak bir kongre olmasını diliyorum." dedi.

"Davranışsal bağımlılıklarda diğer bağımlılıklara evrilme riski de çok yüksek"

Yeşilay Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de davranışsal bağımlılığın diğerlerine göre yeni bir bağımlılık türü olduğu için çok göz ardı edilen bir bağımlılık olduğuna dikkati çekti.

Davranışsal bağımlılıklarla ilgili yeterli bilginin olmadığını belirten Öztürk, "En erken bağımlılık oluşturan tür davranış bağımlılığı. Yani siz 3-4 yaşındaki bir çocuğun elinden cep telefonunu, oyunu alamıyorsunuz. Oyundan, ekrandan uzak tutamıyorsunuz. Özellikle erken dönemden itibaren başlayan bir süreç ve bunun yanında daha da önemlisi diğer bağımlılıklardan uzak kalabilirsiniz ama teknolojiyi kullanmayın deme lüksümüz yok, hepimiz kullanıyoruz. Dolayısıyla bu denge bağlamında çok ciddi bir sorun var. Bunu nasıl ayarlayacağız? İşte bunlar konuşulacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, bütün bağımlılıkların geçiş gösterdiğini anımsatarak, "Davranışsal bağımlılıklarda diğer bağımlılıklara evrilme riski de çok yüksek. Bugün teknolojiyi, interneti olumsuz kullanmanın getirdiği geniş yelpazede bütün bağımlılık türlerini görebiliriz. O nedenle de davranışsal bağımlılıklar çok kıymetli ve önemli." diye konuştu.

Yeşilay'ın çok kıymetli bir iş yaptığını dile getiren Öztürk, davranışsal bağımlılıkların en azından engellenmesi noktasında kurumların işbirliği içinde çalışmasının çok etkili olduğunu belirtti.

Programdan notlar

Alanında uzman birçok ismin gün boyu farklı konu başlıklarıyla konuşma yapacağı kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere birçok davetli katıldı.

Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başladı.

Yeşilay'ın tanıtım filminin de izletildiği kongrede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından Dinç, Yılmaz'a, madde kullanımı bozukluğu olan birinin, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) atölyesinde yaptığı çini çalışmasını hediye etti ve ardından tüm protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi, yarın da birçok ismin konuşmacı olarak yer alacağı oturumlarla devam edecek.