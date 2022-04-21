Son Dakika | İstanbul'da 6 ilçede narkotik operasyonları: 14 gözaltı

07 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede düzenlenen narkotik operasyonlarında 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 122 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Mart - 07 Nisan tarihleri arasında Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri'de uyuşturucu madde satışı ve imalatı yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilo 850 gram afyon sakızı, 56 kilo 950 gram eroin, 14 kilo 800 gram likit eroin, 5 kilogram hint keneviri, 48 kilo 250 gram asetik anhidrat maddesi ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

SİLİVRİ'DE UYUŞTURUCU MADDELERİ TOPRAĞIN ALTINA GÖMMÜŞLERÖte yandan, 26 Mart'ta Silivri'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir barakaya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, toprağın altına gömülmüş halde, 45 kilo 850 gram afyon sakızı, 14 kilo 800 gram likit eroin maddesi, 48 kilo 250 gram asetik anhidrat maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel