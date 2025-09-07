İstanbul'da 6 İlçede Her Türlü Gösteri ve Etkinlikler Yasaklandı

Haberler

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül'e kadar miting, basın açıklaması gibi her türlü eylem ve organizasyonların yasaklandığını duyurdu.

İSTANBUL Valiliği tarafından, 6 ilçede her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi organizasyonların 11 Eylül'e kadar yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi organizasyonların 10 Eylül'e kadar yasaklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

