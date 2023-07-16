İstanbul'da 6 Ayda 15 Bin Motosiklet Trafikten Men Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.