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İstanbul'da 6 Ayda 15 Bin Motosiklet Trafikten Men Edildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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