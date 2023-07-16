İstanbul'da 6 Ayda 15 Bin Motosiklet Trafikten Men Edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 15 bin 560 motosiklet trafikten men edildi. 6 aylık süreçte toplam 287 bin 699 motosiklet denetlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel