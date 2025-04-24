İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Yaralılarını Vali Gül Ziyaret Etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarını öğrendi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Gül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel