İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Vatandaşlar Parklarda Gece Geçirdi

İSTANBUL'da dün öğle saatlerinde meydana gelen depremin ardından birçok vatandaş, sarsıntının etkisiyle evlerine girmeye korktu. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde kurulan çadırlar havadan görüntülendi

İstanbul'da dün saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, artçı sarsıntı endişesiyle geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde gelen vatandaşlar çadır kurup geceyi burada geçirdi.