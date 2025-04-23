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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Havadan Denetim Yapılıyor

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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü havadan tarama çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar kayda değer ihbar alınmadığı bildirildi.

( İSTANBUL ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından havadan yapılan taramaların sürdüğünü, şu ana kadar kayda değer bir ihbar alınmadığını bildirdi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "An itibarıyla iki helikopterimiz havada. Havadan, gelen ihbarları tarıyoruz, şu an için gelen ihbarlarda kayda değer bir konu yok" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul genelinde güvenlik birimleri teyakkuz halindeyken, havadan yaptığı denetimlerin görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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