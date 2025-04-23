Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 166 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Akgün, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçı sayılarına, kriz merkezine gelen çağrılara ve panik nedeniyle oluşan yaralanmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.

Depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akgün, "İstanbul'da bir metruk bina yıkıldı. Bunun dışında ciddi bir yıkım söz konusu değil. Bu, bizim için sevindirici bir durum. Ufak çaplı hasarlar var, bunlarla ilgili olarak bakanlıklarımız ve AFAD il müdürlüklerimizce saha taramaları yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Akgün, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar kriz merkezine 10 bin 84 çağrı ulaştı. Burada tabii özellikle panikten veya kaçış, kaçma sırasında meydana gelen, ikincil yaralanma olarak tariflediğimiz, balkondan atlama, merdivenden düşme gibi birtakım şeyler var. Bunların dışında herhangi bir can kaybı ya da bir yaralanma söz konusu değil."

Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar için müdahale planları doğrultusunda destek çalışmaları yapılacağını açıklayan Akgün, yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının yönlendirmelerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Depremle ilgili erken uyarı sistemlerinin güvenilirliğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Akgün, "Dünyada bazı ülkelerde bu sistemler kullanılıyor olsa da istenilen seviyeye ulaşmış durumda değil. Henüz doğruluğu tam olarak kanıtlanmış bir sistemden söz etmek mümkün değil. Bu nedenle bilimsel ve temkinli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aykut Akgün, "İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 166 artçı sarsıntı kaydedildi." dedi.

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 4 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle:

"Saat 12.51'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 5,9

Saat 12.51'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,4

Saat 13.01'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,8

Saat 13.02'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,5

Saat 13.02'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,9

Saat 13.46'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 4

Saat 15.12'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4,9"