İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Sultangazi'de bir iş yerinde oturan kişi, sarsıntı anında çayını alarak bulunduğu yerden çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem anı, Sultangazi'de bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde çay içen bir kişinin sarsıntıyı hissettikten sonra masasındaki çayı alarak hızla dışarı çıktığı görüldü.