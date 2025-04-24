İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantısı
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Silivri ve Büyükçekmece'de afet koordinasyon toplantıları düzenlendi. Toplantılarda depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.
Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.