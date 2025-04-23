İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Anları Güvenlik Kameralarında

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Sancaktepe'deki bir iş yerinde, depreme yakalanan iki kişinin panikle dışarı çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Deprem anında çatı katındaki evinde olan bir vatandaş, eşyaların sallandığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Deprem, Beylikdüzü ve Esenler'deki marketlerin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, sallantının ardından bir vatandaş panikle dışarı çıkarken, reyonlardaki ürünlerin yerlere düştüğü anlar yer aldı.

Beylikdüzü'nde deprem sırasında Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin minaresinin sallanması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir anne ile kızının depreme evlerinde yakalandığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Annenin, şiddetli sallantıyla beraber panikle kaçan kızına, "Korkma, gel buraya." diye seslendiği anlar görüntüye yansıdı.

Büyükçekmece'de ise bir babanın bebeğini sevdiği anda depreme yakalanması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bir gencin spor salonunda deprem olunca kaçtığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şişli'deki bir cep telefonu mağazasındaki sarsıntı güvenlik kamerasına yansırken, Sultangazi'de elektronik ürünlerin satıldığı bir mağazada depremde çalışanların dışarı çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağcılar'daki otomobil galerisinde de deprem, güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında Avcılar'daki bir inşaatta vinç operatörü olarak çalışan bir işçi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Etiler'de çiğköfte dükkanında ve Kadıköy'deki bir iş yerinde depremle birlikte çalışanların koşarak dışarı çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki bir markette deprem anında reyonların sallandığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.