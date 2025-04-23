İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul'da, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir esnafın dükkandan kaçış anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı sırasında Pendik'teki bir berber dükkanında çalışanlar ile müşterilerin kaçış anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Önce ne olduğunu anlayamayan iş yerindekiler, deprem olduğunu fark etmeleri üzerine panikle kaçıştı.

Sultangazi'deki bir iş yerinde ise 3 kişi deprem anında koşarak binadan uzaklaştı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, dükkan içindeki malzemelerin de depremin şiddetiyle sarsıldığı görüldü.