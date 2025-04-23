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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yıkım İhbarı Yok

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yıkım İhbarı Yok
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi merkezli deprem sonrası herhangi bir yıkım ihbarının alınmadığını ve alan tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Vatandaşlardan sükunet ve hasar görmüş binalara yaklaşmamaları istendi.

İstanbul Valiliğince, kentte hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığı ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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