İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem ve 266 Artçı Sarsıntı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem ve 266 Artçı Sarsıntı
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Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da toplamda 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntılardan 258'i 0-4 büyüklüğünde, 7'si 4-5 büyüklüğünde ve 1'i 5 büyüklüğünden fazlaydı.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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