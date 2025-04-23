İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Yeşil Alanlarda Çadır Kurdu

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Depremin ardından panik yaşayan kişiler, aileleri ile birlikte sığındıkları yeşil alanlarda geceyi geçirmek için çadır kurdu. Küçükçekmece'deki Florya Kavşağı yakınlarında bulunan yeşillik alanda ve Başakşehir Millet Bahçesi'nde çadırlar kurulduğu görüldü.

'MECBUR BURADAYIZ'

Millet bahçesinde ailesi ile birlikte çadır kuran 3 çocuk babası Ahmet Akdo, "Çadır kurduk, gece 23.00-00.00'a kadar burada olacağız. Sanayide çalışıyorum ve deprem çok şiddetli şekilde hissettim. 3 çocuğum var mecbur bu akşam buradayız. Buradakiler ne yapıyorsa onlara göre hareket edeceğiz" dedi.

YILMAZ: KOMŞUMUN ÇADIRINDA KALACAĞIZ

Komşusuyla beraber çadır kuran Hüseyin Yılmaz, "Hanım evdeydi, bende çocukla sokaktaydım. Ekmek almaya giderken yakalandım. Biz sokakta hissedince direkt eve koştuk. İkimiz baya sallandık. Çocuğa sarıldım. Evden hemen hanımı indirdik sonra buraya koştuk. Böyle bir şey daha önce başıma gelmediği için baya korktuk. Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Komşum ile beraber geldik. Bugün onun çadırında burada kalacağız" dedi.

KOÇAK: 1999'DA ÇADIRDA ÇOK KALDIM

Ailesinin güvenliği için çadır kurma kararı aldığını söyleyen Talip Koçak, "Depreme iş yerinde yakalandım. Eşim ve çocuklarım evdeydi. İş yerinden geldim, aklıma direkt çadır kurmak geldi. Çünkü eve giremeyeceklerini ve çok korktuklarını biliyordum. Çocuklarım için bende çok korktum. Ailemle irtibata geçtiğimde direkt buraya gelmelerini söyledim. 1999'da büyük depremi yaşadım. O dönem çadırda çok kaldım. O bilince vardığım için evimden çadırımı alıp geldim. Eşim ve çocuklarım ne zaman kendilerini güvende hissederlerse o zaman eve geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

GÜLER: OĞLUM BEN EVDEN ÇADIR ALACAĞIM DEDİ

Depremin ardından oğlunun çadır kurduğunu belirten Emine Güler, "En son Adapazarı depremi olduğunda evde çok sallandık. Bu depremde ise yemek yapmak için mutfağa girmiştim. O sırada evi yerinden oynatacak kadar sallandı. Bir sürü eşyalar düştü. Ben çok korktum. Torunum ağlayınca belli etmemeye çalıştım. Avize çatır çatır çatladı. Oğlum, 'Anne böyle olmayacak, ben evden çadırı alacağım' dedi. Torunum da kendi evlerinden çadır aldı. Onlar kurdular. Küçük torunlar orada yatıyorlar. Bu gece burada kalacağız" ifadelerini kullandı.

AKAY: BU KONUDA BİLİNÇLİ OLMAMIZ LAZIM

Daha önce depreme yakalanmadığını fakat bilinçli olduğunu aktaran Dilara Nur Akay, "Deprem anında annem, ablam ve çocukları ile beraber evde oturuyorduk. Eşimle görüntülü konuşuyorduk. 5'inci katta oturuyorduk. Bir anda sallandık. Ben çok korktum. Yeğenlerim yanımdaydı, onlarda çok korktu. Annem ameliyatlı o da yukarıdaki kattaydı. O da aşağıdan yanımıza bağırarak ve korkarak indi. Sakin olmasını söyledik. Depremin durmasını bekledik. O an ki panikle evde ne düştü bakamadık ama baya sesler geldi. 6 Şubat ve 1999 depremini yaşamadım ama İstanbul'da yaşadığım için ufak depremlere şahit oldum. Bu konuda çok bilinçli olmamız lazım. Bizde bilinçli davranmak için çadır alıp dışarıda bekleyelim dedik" diye konuştu.