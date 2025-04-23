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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Uyarılar Geldi

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Uyarılar Geldi
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İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşları hasar görebilecek binalara girmemeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

(İSTANBUL)- İstanbul Valiliği, saat 12.49'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ?Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından  yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın vatandaşlarımızın dikkatine; Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. ?Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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