İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Vali Gül Açıklamalarda Bulundu
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Davut Gül, beş ilçede incelemelerde bulunarak afet koordinasyon merkezlerinde toplantılar düzenledi.
İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 5 ilçede incelemelerde bulundu.
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Vali Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel