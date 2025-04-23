İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Yaşandı

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da Silivri merkezli saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğüdeki depreme odasında oyun oynarken yakalanan bir çocuk önce kısa süreki bir panik yaşadı. Ardından da ' Deprem' diye bağırdı. Fatih Unkapanı'nda ise iş yerine giren 2 kişi depreme daire girişinde yakalandı. Yaşanan sarsıntının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Taksim'de ise turistler bir iş yerinde bekledikleri sırada depreme yakalandı. Deprem sırasında bir turist yüksek girişte yer alan iş yerinin camından atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel