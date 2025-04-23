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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Yaşandı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Yaşandı
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Silivri merkezli meydana gelen depreme çocuklar ve turistler yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler panik anlarını ortaya koydu. Bazı vatandaşlar deprem sırasında zarar gördü.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da Silivri merkezli saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğüdeki depreme odasında oyun oynarken yakalanan bir çocuk önce kısa süreki bir panik yaşadı. Ardından da ' Deprem' diye bağırdı. Fatih Unkapanı'nda ise iş yerine giren 2 kişi depreme daire girişinde yakalandı. Yaşanan sarsıntının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Taksim'de ise turistler bir iş yerinde bekledikleri sırada depreme yakalandı. Deprem sırasında bir turist yüksek girişte yer alan iş yerinin camından atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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