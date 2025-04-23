İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Sultangazi'de paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hissedenlerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, Sultangazi'de ev ve iş yerlerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında saat 12: 49 sıralarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Sultangazi'de sarsıntıyı hissedenlerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel