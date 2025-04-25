Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti

Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var: Kurtulma ihtimali...

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da paniğe yol açtı. Güvenlik kameraları, vatandaşların iş yerlerinden kaçış anlarını kaydetti.

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Avcılar'da da deprem anında iş yerlerinde bulunan vatandaşların can havliyle kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem anı ayrı ayrı birçok iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde bir binanın önünde bulunan oyun grubundaki salıncakların kendiliğinden sallandığı görülüyor. Başka bir görüntü de ise berber salonunda tıraş olan vatandaşların sarsıntı anında can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Mağaza ve kafeteryalarda depreme yakalananlar da ne yapacaklarını şaşırırken bir kişinin kolona sarılarak tutunmaya çalışması dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.