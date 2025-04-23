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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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AFAD, İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Deprem, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

(İSTANBUL) - Afad, İstanbul'da, saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 12.49'da, yerin 6.92 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Sansıntının ardından İstanbullular, ev ve iş yerlerini terk ederek sokaklara çıktı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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