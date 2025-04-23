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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı ve AFAD'nın saha taramalarına başladığını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

Ali Yerlikaya, İstanbul'da saat 12.49'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremle ilgili aıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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