İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Kapalıçarşı'daki Kaçış Anı Güvenlik Kamerasında
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kapalıçarşı'daki esnaf ve müşterilerin kaçış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kapalıçarşı'daki esnaf ve müşterilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kapalıçarşı'da elindeki telefona bakan bir kişi 'deprem oluyor' diye sesleniyor. Bir süre bekledikten sonra çarşıdaki esnaf ve müşteriler sarsıntıyı hissedip koşmaya başlıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel