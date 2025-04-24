İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Kapalıçarşı'daki Kaçış Anı Güvenlik Kamerasında

İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kapalıçarşı'daki esnaf ve müşterilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kapalıçarşı'da elindeki telefona bakan bir kişi 'deprem oluyor' diye sesleniyor. Bir süre bekledikten sonra çarşıdaki esnaf ve müşteriler sarsıntıyı hissedip koşmaya başlıyor.