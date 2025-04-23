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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD ve diğer kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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