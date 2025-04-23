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İstanbul’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Paniğin Anları

İstanbul’da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kameralarına Yansıyan Paniğin Anları
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinde paniğe yol açtı. Çalışanlar, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tezgahların üzerinden atlayarak kaçtılar.

İSTANBUL'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar yaşadıkları paniğin ardından tezgahın üstünden atlayarak çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı. Beyoğlu'nda bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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