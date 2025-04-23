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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Balkondan Atlayan Adam Hafif Yaralı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Balkondan Atlayan Adam Hafif Yaralı
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İstanbul Zeytinburnu'nda 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında bir kişi balkondan atlaması sonrası hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde bir binanın 3. katında balkonda olan kişi aşağı atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, hafif yaralı olarak otomobilin üzerinden indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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