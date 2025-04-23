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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Altyapı ve Enerji Arzında Sorun Yok

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Altyapı ve Enerji Arzında Sorun Yok
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İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde enerji arzı ve altyapıda herhangi bir arıza yaşanmadığını bildirdi. Valilik, binalarda yıkım olmadığını da açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından kentin enerji arzı ile altyapısında, içme suyu hatlarında herhangi bir arıza yaşanmadığını ve şehir genelinde binalarda herhangi bir yıkım olmadığını bildirdi.

İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar sokaklarda bekleyişlerini sürdürürken İstanbul Valiliği de AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Enerji arzında ve alt yapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ?İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb sorun yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ?İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" bilgisi verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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