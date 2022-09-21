İstanbul'da 593 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 593 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; ihbar üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da iki araç ve bir evde yaptığı aramalar sonucunda 593 kilo uyuşturucu (marihuanna) ele geçirdi. Olayla ilgili, ikisi yabancı uyruklu olmak üç kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan üç kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan üç zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.