İstanbul'da 584 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

İSTANBUL'da son 1 ayda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 584 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 6 Mart - 6 Nisan arasında Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal'da 13 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalar ve uygulamalarda 357 kilogram uyuşturucu, 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 7 tabanca, tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.