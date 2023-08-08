İstanbul'da 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında Sultangazi'de bir araca yönelik operasyonda M.O'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 54 poşete sarılmış 565 bin 320 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O. tutuklandı.