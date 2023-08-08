Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında Sultangazi'de bir araca yönelik operasyonda M.O'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 54 poşete sarılmış 565 bin 320 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O. tutuklandı.

İstanbul'da aracında 565 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında Sultangazi'de bir araca yönelik operasyonda M.O'yu gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 54 poşete sarılmış 565 bin 320 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.O. tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sultangazi İstanbul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title