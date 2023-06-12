İstanbul'da 530 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Silivri ve Başakşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 530 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından operaslarla ilgili bilgi veren Yerlikaya, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin sabır, gayret ve azimle 2 aydır devam eden takip sonucu gerçekleşen operasyonda; araçtan araca nakledildiği sırada; Silivri'de 227 kilogram, Başakşehir'de 303 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok. Emek veren güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.